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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 08:36

الكشف عن نوع جديد من فايروس كورونا في بريطانيا

الكشف عن نوع جديد من فايروس كورونا في بريطانيا
وقال التقرير: "تم تسمية المتحور الجديد "في يو آي 2021 03/01" في 4 آذار/مارس بعد تحديد حالتين في جنوب شرق بريطانيا لأشخاص وصلوا مؤخرًا من أنتيغوا".
وتشير الوزارة إلى أن "تحديد المخالطين اكتمل، ولم يتم العثور على حالات إضافية في الوقت الحالي".

كما حددت أربع حالات إصابة جديدة بما يسمى بالسلالة "البرازيلية" لفايروس كورونا.
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها "تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1"، الذي رصد في ولاية أمازوناس واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل، ومتحور آخر".

وأوضحت المنظمة أنه "حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفايروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة".

وأشارت المنظمة إلى أن الخصائص الجينية لـ "بي 1" مشابهة للفايروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب أفريقيا لذا تتطلب دراسات أخرى.

والنسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين في المائة من الفايروس المستجد الأصلي وموجودة في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية. أما الفايروس المتحور لجنوب إفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.

والنسختان المتحورتان من الفايروس أسرع انتشارا لكنهما ليستا أكثر خطورة. إلا أنهما تسببان زيادة في الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار.
مصدر : وكالات
رقم : 921031
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