البنتاغون ينوي نشر قوات جديدة في اوروبا واسيا

وقال ماكونفيل في مؤتمر صحفي إنه سيتم نشر مجموعتين في منطقة المحيط الهادئ وأخرى في أوروبا، مشيرا إلى أن المجموعات لا تزال في مرحلة التشكيل والتجهيز .ولم يذكر الجنرال أي تفاصيل عن البلدان التي ستنشر فيها تلك المجموعات من القوات , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.



وأكد أن تلك القوات ستزود بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، وستكون بينها صواريخ فرط صوتية ومتوسطة المدى ومضادة للسفن.



وستزود القوات أيضا بوسائل الاستطلاع والتشويش الإلكتروني والمعدات للعمليات في المجال السيبراني ووسائل فضائية وأنظمة دفاع صاروخي.



وكان البنتاغون قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد أفراد المجموعات التكتيكية المنشورة في مختلف المناطق سيعتمد على المهام التي ستكلف بها.