الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 09:04

بوتين يصف اقتحام الكابيتول في واشنطن بالنزهة

بوتين يصف اقتحام الكابيتول في واشنطن بالنزهة
وأدلى بوتين بالتصريح في اجتماع حول زيادة النشاط الاستثماري، وقال فيه إن روسيا مهتمة باستقرار الولايات المتحدة, حسبما نقل موقع العربي الجديد.

وأضاف بوتين قائلا بعض الناس الذين ذهبوا في نزهة إلى الكونغرس الأميركي ... اعتقل 150 شخص وقد يواجهون أحكاما بالسجن من 15 إلى 25 عاما. هل ستنتهي هذه الأحداث الداخلية المثيرة للجدل عند هذا الحد أم لا؟ لا نعرف، لكننا نريدها أن تنتهي، لأننا مهتمون بعلاقات مستمرة مع كل شركائنا البارزين.

واتهم أكثر من 300 من أنصار ترامب بمجموعة اتهامات نابعة من الحصار الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة. فيما يواجه البعض اتهامات تحمل بحد أقصى عقوبة السجن 20 عاما، ومن غير المرجح أن يقضوا هذه العقوبة الفادحة إن أدينوا.

مثيرو أعمال الشغب الذين يطعنون على خسارة ترامب انتخابات 2020 كانوا يحاولون منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 921037
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘