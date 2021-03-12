بوتين يصف اقتحام الكابيتول في واشنطن بالنزهة

وأدلى بوتين بالتصريح في اجتماع حول زيادة النشاط الاستثماري، وقال فيه إن روسيا مهتمة باستقرار الولايات المتحدة, حسبما نقل موقع العربي الجديد.



وأضاف بوتين قائلا بعض الناس الذين ذهبوا في نزهة إلى الكونغرس الأميركي ... اعتقل 150 شخص وقد يواجهون أحكاما بالسجن من 15 إلى 25 عاما. هل ستنتهي هذه الأحداث الداخلية المثيرة للجدل عند هذا الحد أم لا؟ لا نعرف، لكننا نريدها أن تنتهي، لأننا مهتمون بعلاقات مستمرة مع كل شركائنا البارزين.



واتهم أكثر من 300 من أنصار ترامب بمجموعة اتهامات نابعة من الحصار الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة. فيما يواجه البعض اتهامات تحمل بحد أقصى عقوبة السجن 20 عاما، ومن غير المرجح أن يقضوا هذه العقوبة الفادحة إن أدينوا.



مثيرو أعمال الشغب الذين يطعنون على خسارة ترامب انتخابات 2020 كانوا يحاولون منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.