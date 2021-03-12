بحث سبل تطوير التعاون السياحي بين ايران وسلوفاكيا

وقدم "دولا" خلال هذه المباحثات، تقريرا شرح فيه وضع القطاع السياحي في سلوفاكيا بالتزامن مع جائحة كورونا التي طالت العالم اجمع.



من جانبه، استعرض قاسمي البرامج والخطط التي وضعتها وزارة التراث الثقافي الايرانية من اجل الحفاظ على علاقاتها السياحية مع الاسواق السابقة والعثور على اسواق دولية جديدة.



واشار المسؤول الايراني الى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها ايران لتشكل وجهة سياحية مميزة بالنسبة لسياح اسلوفاكيا؛ مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل بين اصحاب القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا، وصولا الى تحقيق تنمية متوازنة في مجال التبادل السياحي بين البلدين.