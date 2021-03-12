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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 09:49

طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب

طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
واكد مجيد تخت روانجي في اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الجوع والمجاعة في المنازعات على ضرورة رفع الحصار واجراءات الحظر وتعزيز التعاون الدولي من اجل مواجهة ظاهرة انعدام الامن الغذائي في العالم.

ووصف مندوب ايران : الارقام الحالية بشأن اعداد الذين يتعرضون للجوع وانعدام الامن الغذائي في العالم بانها ارقام تنذر بالخطر وان مواجهة هذا التحدي هو امر مستعجل.

مندوب ايران في الامم المتحدة افاد: الاصل الاساسي يجب ان يتضمن حق توفير الغذاء للجميع وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كافة الظروف، اثناء الحرب او السلام ذلك ان الخلاص من الجوع وسوء التغذية هو حق ثابت لكل انسان.

ولفت تخت روانجي: ان توفير هذا الحق للجميع، يتطلب مقاربة شاملة وعملا حاسما على المستويين الوطني والدولي، من خلال التركيز على معالجة جميع الأسباب الجذرية لفقدان الامن الغذائي وكذلك التعاون والمساعدة الدولية المؤثرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد شدد المندوب الايراني على ضرورة تعزيز الأنشطة ذات الصلة للجمعية العامة والمجلسين الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك المؤسسات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.

ولفت السفير الايراني : وفقا للحقوق الاممية الانسانية فإن امكانية وصول المدنيين للغذاء في النزاعات المسلحة والاحتلال هو واجب وان استخدام تجويع المدنيين كأداة في الحرب هو امر محرم في القانون الدولي.

تخت روانتجي : من اجل التصدي لانعدام الامن الغذائي الحاد بسبب النزاعات فانه يتوجب على مجلس الامن ان يفرض على اطراف النزاع التقيد بهذه المبادئ وفي ذات الوقت يتعين على مجلس الامن عدم اللجوء الى قرارات منع التجارة الانسانية خاصة بما يتعلق بالغذاء والدواء.

وصرح ايضا: ليس هناك اكثر الحاحا من رفع الحصار اللا انساني عن الشعب اليمني، وكذلك رفع الحصار غير القانوني عن اهل غزة.

كما اعتبر المندوب الايراني فرض اجراءات الحظر باعتبارها احدى عوامل زعزعة الامن الغذائي لافتا الى دور اجراءات الحظر الاميركية لمنع ايران من الحصول على حاجتها من الغذاء والدواء والمعدات الطبية وتقويض قدراتها على التعامل بفعالية ضد وباء كورونا.

واكد تخت روانتجي : يجب الا تستخدم الدول الاساليب القسرية الاقتصادية والسياسية للضغط على البلدان والحكومات الاخرى ويجب الوقف السريع للحظر باعتباره تحركا اساسيا في مواجهة عدم الامن الغذائي.
رقم : 921045
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