الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 09:50

واشنطن لم تؤكد مشاركتها بالاجتماع حول افغانستان

واشنطن لم تؤكد مشاركتها بالاجتماع حول افغانستان
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ان واشنطن عقدت لقاءات مع روسيا في وقت سابق دعما لعملية السلام في أفغانستان، ولكن ليس بوسعها الإعلان عن أي شيء اليوم بشأن أي لقاءات.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن عقد اجتماع حول أفغانستان في موسكو في 18 مارس الجاري، تمت دعوة الولايات المتحدة والصين وباكستان للمشاركة فيه, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، بأن اجتماع موسكو سيحضره المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي زار كابل والدوحة مؤخرا لبحث عملية السلام الأفغانية مع الحكومة الأفغانية وطالبان.
مصدر : وكالات
رقم : 921047
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘