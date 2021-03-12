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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 12:06

الخارجية الإيرانية تؤكد تضامن طهران وموسكو ضد إجراءات الحظر

الخارجية الإيرانية تؤكد تضامن طهران وموسكو ضد إجراءات الحظر
واكدت الخارجية الايرانية في بيانها: ان الذكرى السنوية العشرون لـ "معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي" تاتي بالتزامن مع تبادل الرسائل بين قادة جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي.

وذكر بيان الخارجية: ان جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الاتحاد الروسي جارًا وصديقًا قويًا وتقيم علاقاتها معه على أساس "التعاون والاحترام المتبادل" وهي مهتمة بزيادة توسعة علاقاتها مع هذا البلد في كافة المجالات.

ولاحظ البيان: ان التعاون مابين البلدين وفي ضوء إرادة ورغبة القادة وكبار المسؤولين فيهما، لتكريس المصالح المشتركة قد تجاوز حدود العلاقات الثنائية الى التنسيق لضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وقال البيان ان إيران وروسيا تعربان عن تضامنهما بشكل كامل ضد "اجراءات الحظر الأحادية واللاإنسانية" و "التدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى" وأن ايران وروسيا ترفضان تدخل اي طرف ثالث في علاقاتهما وتؤكدان على وجوب احترام القوانين الدولية.
رقم : 921063
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