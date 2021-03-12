قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة

وأضاف الجنرال قاآني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "الولايات المتحدة أثبتت للعالم باغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني بأنها مجرمة".



وأوضح في خطاب له من محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران "أتباع خط الشهيد قاسم سليماني يكسرون عظام الأمريكيين".



وأشار قائد فيلق القدس الإيراني إلى الأوضاع في المنطقة، وقال إن "المقاومة الفلسطينية واليمن يصنعان اليوم الصواريخ بأياد خاوية"، مضيفاً "المقاتلون اليمنيون اذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات خلال اقل من عشرة ايام مستهدفين مواقع #النظام_السعودي".



وأضاف "أن القوى المتعجرفة في العالم مثل الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحت أضعف من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن إسرائيل لديها كل المرافق في العالم، إلا أنها تبني جدار يحيط ببلده بعرض كيلو متر واحد وارتفاعه 6 أمتار لكي يكونوا آمنين، فهم على يقين من أننا سنقوم بتدمير هذا الجدار أيضًا".



وقال الجنرال قاآني: "نرى اليوم أن الولايات المتحدة تواجه مشاكل داخلية كثيرة وبعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني سليماني أعلن أتباع مدرسته أننا سنكسر عظام أمريكا".



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، اغتيال الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.