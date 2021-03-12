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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 13:45
زعيم التيار الصدري في العراق يوجه رسالة دينية
وناقش الصدر في كلمته ثلاث احتمالات لأصل الوجود، فيما أستعرض ما اسماه بـ "تحد قرآني".
مصدر :
وكالات
رقم :
921072
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