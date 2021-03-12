زعيم التيار الصدري في العراق يوجه رسالة دينية

اسلام تايمز (العراق)- نشر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، كلمة فكرية، ناقش فيها نصوصا دينية، مع تمثلاتها في الواقع المعاصر.