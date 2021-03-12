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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 13:50

الإمارات توقع مذكرة تفاهم جديدة مع كيان الاحتلال

الإمارات توقع مذكرة تفاهم جديدة مع كيان الاحتلال
وبحسب ما أوردت "وكالة أنباء الإمارات" (وام) ذكرت "إيدج" -التي تتولى معظم الصناعات الدفاعية بالإمارات- في بيان الخميس، أن الأنظمة المستهدف تطويرها ستكون خصوصاً لسوق الإمارات.

وحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو مزيد من الأعمال والتحالفات الاستراتيجية بين الجانبين، وستعزز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.

وكانت الإمارات أطلقت مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع "إيدج"، في نوفمبر 2019، وتضم 25 شركة تابعة متخصصة بقطاع الدفاع.

وتعليقاً على الاتفاق قال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الإماراتية: "تماشياً مع اتفاق أبراهام للسلام وروح التعاون والشراكة الجديدة مع إسرائيل، بلغنا لحظة مهمة بالنسبة لنا لتوحيد جهودنا مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية".

وتوصلت الإمارات و"إسرائيل"، في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسمياً منتصف سبتمبر الماضي في البيت الأبيض.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وقع العديد من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية اتفاقات مع أخرى إماراتية.
مصدر : وكالات
رقم : 921076
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