لبنان: هناك تنسيق مع سوريا لعودة طوعية وآمنة للنازحين

اسلام تايمز (لبنان) - أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، رمزي مشرفية، إلى أن "الأجواء باتت تصبح اكثر إيجابية بالبعد الإقليمي والدولي، ومن جهتنا نحن نحب كدولة لبنانية ان نستفيد من كل الفرص التي تخفف عن كاهل الدولة عبء النزوح الذي بلغ عام الـ11، مع ما يكلفنا من أعباء".