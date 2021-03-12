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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 13:57

إيران تسجل 53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة

إيران تسجل 53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة
وقال المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في إفادة صحافية عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8088 حالة إصابة جديدة مع 53 حالة وفاة جديدة أيضاً".

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس #كورونا في #إيران 1.731.558 كما ارتفعت الوفيات إلى 61.069 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.477.588 شخصًا، مضيفًا أن 3.829 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر : وكالات
رقم : 921078
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