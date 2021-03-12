قتلى وجرح بانفجار يستهدف قاعدة عسكرية في افغانستان

وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة ، إن المسلحين حاولوا شن هجوم على قاعدة عمليات القوات الخاصة باستخدام سيارات مفخخة في ميدان شهر، عاصمة وارداك، على بعد حوالي 35 كم غربي العاصمة كابل،حسبما نقل موقع روسيا اليوم, لكن الجنود الذين يديرون القاعدة تعرفوا على المسلحين وأطلقوا النار على المركبات قبل وصولها إلى بوابة دخول القاعدة.



وكان شاهد عيان، قال في وقت سابق إن الانفجارين تسببا في تصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء وأثارا حالة من الذعر.



وقد سمع في كابل دوي أحد الانفجارين والذي وقع في حوالي الـ05:50 صباحا بالتوقيت المحلى.