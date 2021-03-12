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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 14:23

واشنطن تعبر عن قلقها ازاء الاحداث في تيغراي

واشنطن تعبر عن قلقها ازاء الاحداث في تيغراي
وأضافت بساكي الرئيس يشعر بقلق عميق، ومنخرط للغاية في هذه القضية. إنه يدرك أن لدينا جهودا مستمرة نشطة للغاية من قبل دبلوماسيينا لمحاولة المضي قدما إلى مكان أفضل بما في ذلك الوصول الكامل لعمال الإغاثة الإنسانية, حسبما نقل موقع سبوتنيك.

واشارت بساكي الى أن بايدن يعمل عن كثب مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الذي تحدث مرتين بالفعل إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، للتأكيد على المخاوف بشأن الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في المنطقة.

اندلع القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية الحزب الحاكم المحلي - جبهة تحرير تيغراي الشعبية - بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي، من أجل سرقة أسلحة وتسليح الميليشيات المناهضة للحكومة.

وقال بلينكن، في شهادته أمام الكونغرس إن الوضع غير مقبول ويجب أن يتغير، مشيرا إلى وقوع عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم. تنفي أديس أبابا جميع الادعاءات بوقوع مثل هذه الانتهاكات.

ورغم إعلان آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، النصر بعد دخول القوات الفيدرالية عاصمة الإقليمي ميكيلي، في أواخر نوفمبر، لا يزال قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري فارين يواصلون القتال. أدى التعتيم على الاتصالات والقيود المفروضة على الوصول لوسائل الإعلام إلى صعوبة تقييم خسائر الصراع. وثقت مجموعات حقوقية فظائع في مواقع متعددة، ويحذر عمال الإغاثة من كارثة إنسانية.

وتقول حكومة أبي إن الحياة تعود الى طبيعتها في معظم أنحاء المنطقة بينما تروج لجهودها لتقديم المساعدة الإنسانية، وانتقدت تعليقات الأمم المتحدة حول الصراع في الإقليم.
مصدر : وكالات
رقم : 921085
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