تركيا تبدأ اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر

وأكد تشاووش أوغلو أنه في حال قامت السعودية بخطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات. لافتا إلى أن لدى أنقرة اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.



على صعيد آخر، أعلن تشاووش أوغلو أن بلاده تخطط لعقد اجتماع في اسطنبول في أبريل المقبل حول عملية السلام في أفغانستان، مشيرا إلى عزم تركيا تعيين ممثل خاص لشؤون أفغانستان من أجل دفع عملية السلام.



واعتبر وزير الخارجية التركي أن اجتماع اسطنبول حول أفغانستان مكمل لاجتماع الدوحة وليس بديلا عنه، لافتا إلى أن تركيا محل ثقة الأطراف في أفغانستان وسبق لحركة طالبان والحكومة أن طلبا منها استضافة الاجتماع بينهما.



وفي شأن القضية القبرصية، قال تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في المحادثات القبرصية ويجب ألا يكون كذلك.