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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 15:10
امام جمعة النجف الأشرف:

باب العراق مفتوح للجميع عدا "اسرائيل" والبعث والإرهاب

باب العراق مفتوح للجميع عدا "اسرائيل" والبعث والإرهاب
واكد ان زيارة البابا للمرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني تمثل قفزة في عالم التشيع والرسائل التي وجهتها المرجعية تدل على عالمية المرجعية الشيعية.

جاء ذلك خلال حديث الجمعة الذي يلقيه سماحته مجازيا بسبب ما يمر به العراق من ظروف بسبب جائحة كورونا.

السيد القبانجي اشار الى لقاء الحبر الاعظم البابا فرنسيس مع السيد السيستاني مشيرا الى ان السيد السيستاني تناول الساحة العالمية وما تشهدها من صعوبات وتناول الساحة الاسلامية والساحة العراقية. وقال: بحق كان عالميا، وكان اسلاميا، وكان عراقيا، وقد دعا البابا للحديث مع ساسة العالم ان يقلعوا عن سياسات العنف والقمع والحصار والارهاب.

كما اكد سماحته ان اللقاء يمثل قفزة في عالم التشيع. مشيرا في الوقت نفسه الى ان الرسائل التي دعا لها المرجع تدل عالمية المرجعية الشيعية.

فيما اشار الى اعترافات البابا الاعظم بانه التقى برجل الله وبمقدس عظيم وانه كان يشعر بالحاجة للتوبة فجاء للقاء الامام السيستاني، مبينا ان هذا يدعو للفخر والاعتزاز.

وفي شأن اخر دعا سماحته الى ان تتسع مساحة قانون الناجيات الايزيديات لكل الناجيات الايزديات والشبكيات والمسيحيات والتركمانيات وكل الناجيات والمعذبات. مؤكدا ان المصادقة على قانون الناجيات الايزديات الذي يقضي بمنحهن راتبا شهريا حق ويمثل اقل الوفاء لحقوق المظلومات الايزديات.

وفي محور منفصل وتعليقا على دعوة رئيس الوزراء الى حوار وطني، اكد سماحته اننا مع الحوار ولسنا مع البعث ولسنا مع الارهاب، وقال: لا حوار مع البعث الذين يريدون العودة الى المقابر الجماعية والحروب ونحن نؤيد الحوار مع ابناء الشعب المؤمنين بهذه التجربة الحرة ولا للحوار مع البعث والارهاب.

وعن الدعوة التي وجهتها بغداد لشيخ الازهر لزيارة العراق، قال سماحته ان باب العراق مفتوح لكل الاقطاب الدينية والسياسية عدا "اسرائيل".

وحول زيارة الامام الكاظم(ع) المليونية، قال سماحته ان الزيارة تمت باروع حال ونحن نفتخر بذلك امام العالم حينما الملايين يؤدون هذه الزيارة العظيمة، مقدما الشكر لله ووللشعب العراقي والقوات الامنية ولكل الاجهزة الحكومية والعتبة الكاظمية ولعلماء الدين.

معلقا على حادثة جسر الائمة بالقول: هذا الحدث لن يثني من عزيمة الشعب العراقي، واضاف: هؤلاء الاعداء يعجزون عن مواجهة هذا الشعب بالفكر فيلجأون لمواجهته بالغدر.
رقم : 921100
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