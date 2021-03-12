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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 15:12

مخطط "إسرائيلي" لإنشاء مشروعين تهويديين في "الشيخ جراح" بالقدس

مخطط "إسرائيلي" لإنشاء مشروعين تهويديين في "الشيخ جراح" بالقدس
وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، "ستقام نقاط مراقبة وبناء مدرج صغير"، في الوقت الذي يعاني فيه سكان الحي الفلسطينيين، من نقص في المؤسسات العامة، والمساحات المفتوحة.

ووفقا لبلدية الاحتلال؛ فإن هذا المشروع الاستيطاني يقضي ببناء موقع لتخليد ذكرى جنود كتيبة المظليين 71، الذين قُتلوا خلال احتلال القدس في العام 1967.

وذكر الموقع أن سكان الحي توجهوا إلى البلدية عبر جمعية حقوق المواطن المدنية، بإلغاء المشروع، لأنه يتعلق بتجاهل احتياجاتهم ويؤذي مشاعرهم.

ووفقا للمخطط؛ سيتم تسييج المنطقة، وإنشاء بوابات، ومواقع مراقبة باتجاه "مواقع المعارك"، ومقاعد للجلوس، كما سيبنى مدرج ومسرح.

ويمول ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل"، هذا المشروع الاستيطاني بمليون شيكل (300 ألف دولار)، مشيرا إلى مجلس بلدية القدس صدق على المخطط، الشهر الماضي.

وأشار "واللا" إلى أن المشروع يقع في قلب حي الشيخ جراح (شرقي القدس)، ما يعني أن عشرات العائلات الفلسطينية في الحي، ستواجه دعاوى قضائية تطالبها بإخلاء منازلها، في إطار مخطط استيطاني واسع في الحي، وتزعم جمعيات استيطانية بملكية يهودية في الحي منذ ما قبل عام 1948.

وأصدرت المحكمة "الإسرائيلية"، قرارات مؤخرا ترغم العائلات الفلسطينية بإخلاء منازلها، والتي تعيش فيها من عقود لمصلحة المستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 921102
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