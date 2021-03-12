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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 16:12

علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة

علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
وقال علم الهدى في خطبة صلاة الجمعة، إن "آية الله السيد السيستاني هو الذي اصدر فتوى الجهاد ضد الدواعش ولولاه لما انتصر العراقيون على هذا التنظيم الذي دخل العراق بدعم من امريكا والسعودية".

وأضاف إن "قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي وبعد هذه الفتوى أيضاً، وجّه أكبر قائد عسكري ثوري إيراني وهو الشهيد قاسم سليماني بالتوجه إلى العراق وتمكن وبدعم من العراقيين من القضاء على الإرهابيين؛ وبالتالي فإن مرجعية آية الله السيد السيستاني ومرجعية قائد الثورة الإسلامية أصبحت واحدة في سبيل إنهاء داعش".

وفيما يتعلق بزيارة بابا الفاتيكان للعراق الاسبوع الماضي، اعتبر خطيب صلاة الجمعة بمدينة مشهد وعضو مجلس خبراء القيادة، أن "بابا الفاتيكان كان موكّل بمهمة من الأمريكان، وكان يتصور إنه قادر على إقناع آية الله السيستاني بمطالبة العراقيين في عدم محاربة القوات الأمريكية".

وأشار علم الهدى إلى أن "وسائل الاعلام التابعة للقوى الإستكبارية كانت بصدد إظهار حوزة مدينة النجف على أنها حوزة علمانية وتقف بوجه حوزة مدينة قم الثورية السياسية، والأعداء تجاوزوا حدودهم أكثر عندما حاولوا اظهار آية الله السيد السيستاني على إنه مرجع علماني يقف بوجه المرجع الثوري السياسي آية الله خامنئي".

وأكد علم الهدى إن "السيد السيستاني مرجع ثوري وخبير بالسياسة"، لافتاً إلى أن "الأمريكيين يستخدمون ورقة بابا الفاتيكان كلما واجهوا مشكلة في التعامل مع العالم الإسلامي".

واستشهد ممثل السيد الخامنئي بمدينة مشهد قائلاً "عندما احتجز ثوارنا اعضاء السفارة الأمريكية في طهران بعد الثورة، طلبت الادارة الأمريكية من بابا الفاتيكان التدخل فقام الأخير بارسال مندوب له الى الإمام الراحل السيد روح الله الخميني مطالبا بالإفراج عن الرهائن .. حينها رد الإمام بالقول: استفسروا من بابا الفاتيكان، هل كان المسيح عليه السلام سيدعمنا أم يدعم أمريكا لو كان الآن بيننا ؟".

وخلص علم الهدى على أن "تاريخ حوزة النجف يمتد إلى أكثر من ألف عام وهو تاريخ مشرف ومليء بمواجهة الاستكبار والظلم، وإن حوزة النجف سياسية بل رائدة في السياسة والثورية، وآية الله السيد السيستاني "مرجع ثوري وسياسي وخبير بالسياسة".
مصدر : وكالات
رقم : 921110
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