ممثل عباس: اتفاق دولي لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

وقال: "سيكون اقتراع فلسطينيي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات القادمة، عبر مكاتب بريد إسرائيلية و"بتوافق دولي".



وأضاف "حصلنا على توافق دولي لأسلوب عقد الانتخابات في مدينة القدس، عبر التصويت في مراكز البريد (الإسرائيلية)".



وتابع: "لا مشكلة فيها (آلية الاقتراع) إلى الآن، وهذا النظام يسير منذ الانتخابات السابقة، ولا اعتراض جديد من قبل إسرائيل عليه".



وتُشير تقديرات غير رسمية، إلى أن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة، في حين تقول معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن عدد المسجلين لانتخابات هذا العام بلغ نحو 75,400 ألف ناخب.



وتنص اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة مع الاحتلال "الإسرائيلي" والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995 على أن الاقتراع في القدس الشرقية يتم في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، لكن هذا العام ستجرى الانتخابات لأول مرة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة ل"إسرائيل" أواخر 2017.



وقال شعث: "أي اعتراض إسرائيلي غير مقبول، سنواجهه بكل السبل".



وتابع: "مدينة القدس جزء لا يتجزأ من أراضينا، ومن حق المقدسيين الترشح والانتخاب، وفق القانون الدولي، وغير ذلك يتناقض مع تلك القوانين".



ويرفض الاحتلال أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة، لكنه لم يكشف بعد عن موقفه حيال عقد الانتخابات فيها.