أمريكا..عملية تسلل إلى قاعدة عسكرية تتمركز فيها طائرة بايدن

وقع الحادث في 4 فبراير الماضي. حيث لم يكتف المجهول بالتسلل إلى القاعدة الخاضعة للحراسة المشددة وحسب، بل استقل أيضا طائرة "Boeing C-40 Clipper"، التي يستخدمها أعضاء الإدارة الأمريكية وكبار العسكريين في الرحلات الجوية. ولم يعتقل إلا بعد انتهاء الرحلة التي استمرت 5 ساعات.



وحدد المفتش العام للقوات الجوية في تقريره ثلاثة أسباب لهذا الحادث، هي ارتكاب الخطأ الأول من قبل حارس القاعدة، الذي سمح لمدني بدخول القاعدة. ثم دخل المجهول إلى منطقة وقوف الطائرات دون عوائق مستغلا فشل البوابات الآلية والموظفين الذين كانوا هناك، الذين لم ينتبهوا له.



وتستخدم طائرات "Boeing C-40 Clipper" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.



وأكد بيان سلاح الجو أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".