الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 19:45

بوتين يجري محادثات هاتفية مع علييف وباشينيان بشأن قره باغ

بوتين يجري محادثات هاتفية مع علييف وباشينيان بشأن قره باغ
بوتين يجري محادثات مع علييف وباشينيان بشأن قره باغبوتين يبحث مع باشينيان الوضع في قره باغ

وجاء في البيان: "تم التأكيد خلال الاتصالات الهاتفية يومي 11 – 12 مارس، على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في قره باغ، وأن الوضع في المنطقة لا يزال مستقرا وهادئا بشكل عام".

وأضاف: "بحث القادة في الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الخاصة والمسجلة في البيانين الثلاثي في 9 نوفمبر الماضي، و11 يناير من هذا العام. كما تطرقوا إلى القضايا المتعلقة بفتح العلاقات الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز".

وشدد الكرملين، على أن الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي قيموا عاليا عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

وأضاف: "إلهام علييف ونيكول باشينيان قدرا الإجراءات الفعالة لوحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين".
مصدر : وكالات
رقم : 921153
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘