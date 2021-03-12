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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 19:59

حيدر العبادي: لا أطمح لتولي رئاسة الوزراء مجددا، ولكن...

حيدر العبادي: لا أطمح لتولي رئاسة الوزراء مجددا، ولكن...
وقال العبادي في حديث متلفز اليوم الجمعة (12 آذار 2021): "أنا لا أطمح لتولي رئاسة الوزراء مجدداً، لست متفضلاً على أحد، ولكن اتصور أنني قمت بمسؤولياتي خلال 4 سنوات، والجماعة قرروا أن لا استمر لأربعة أعوام أخرى".

واضاف، انه "اذا كان هناك مراجعة في هذا الرأي وكانت هناك رؤية أننا نستطيع تقديم شيء، فلن أبخل بجهدي ولن أبخل بأي شيء أعطيه لوطني"، مشيرا الى انه "سيكون جاهزا لاعطاء كل شيء من أي موقع كان".

وبين العبادي، انه "من المريح لي من الناحية الشخصية اعتزال الحياة السياسية، لكن أجد أن هناك مسؤولية أن استمر بالمسيرة لحماية العراق".

وتابع، أن "هناك حاجة لمشروع انقاذ للوطن، هناك عدة خطوط في العراق، أقصى اليسار وأقصى اليمين والوسط، أنا أحسب نفسي على الوسط الخط المعتدل الذي يمكن أن يسير بالعراق لتحقيق مصالحه ولا ننحاز إلى هذه الجهة الأجنبية أو تلك".

واكد العبادي انه لن يدخل "بنزاع على حساب مصلحة العراق من أجل مصالح الآخرين، ممكن أن نحقق هذا، وبالتالي القوى المعتدلة الوسطية هي حليفنا الآن".
مصدر : وكالات
رقم : 921160
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