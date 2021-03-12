مرتزقة العدوان يختطفون اكثر من 150 مواطنا في مأرب

وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز أن مليشيا حزب الإصلاح شنت عمليات مداهمة واختطاف في عدد من أحياء المدينة ومخيمات النازحين، ومناطق المنين والفاو والجفينة واعتقلت عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال واقتيادهم إلى سجون سرية.



وأشارت الإحصائية إلى أن من بين المختطفين طالبتين في الصف الرابع، جرى اختطافهن على خلفية تمزيقهن لصور المدعو الصريع عبدالغني شعلان.



وأكد المركز أن المختطفين تم إخفائهم عن ذويهم ومنعهم من التواصل بأسرهم، ويتعرضون لمعاملة سيئة وتعذيب نفسي وجسدي لإرغامهم على الإعتراف بتهم ملفقة وجهت لهم.



وأفاد أن مليشيا مرتزقة العدوان كثفت من عمليات الإختطاف والمداهمة والتضييق على حريات المواطنين مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من مدينة مأرب، لافتا إلى أن غالبية الاعتقالات تجري بسبب الإنتماء الأسري أو المناطقي.



وذكرت الإحصائية أن عدد من المختطفين، هم من أبناء مأرب الذين يرفضون الإنجرار والتجند لخدمة العدوان ومرتزقته.



ودعا المركز المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل للاطلاع على أوضاع المختطفين في السجون ومعاناتهم .. مشيراً إلى تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة داخل سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب خلال العام الماضي.