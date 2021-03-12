ما وراء إلغاء زيارة نتنياهو للإمارات !

وحسب مصدر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال احد المغردين في تغريدته إن مرض “سارة” زوجة نتنياهو وخبر منع الأردن لرحلته كلها “مبررات واهية لا أساس لها من الصحة” لإلغاء الزيارة وليست السبب الحقيقي.



وقال المغرد إن السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة رئيس وزراء الاحتلال للإمارات، هو بخصوص”مخاوف امنية من الدرجة الأولى”، دون كشف أي تفاصيل أخرى.



وذهب العديد من النشطاء لتفسير التغريدة بالقول إن الجانب الإسرائيلي، خشي على حياة نتنياهو وإمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال في أبوظبي.



وربما وصل الموساد الإسرائيلي معلومات أو شكوك بهذا الخصوص، حسب وصفهم.



إلى ذلك زعمت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، أن الأردن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوجه إلى الإمارات بعد رفضه مرور طائرة نتنياهو عبر أراضيه، ما جعل مصير الزيارة غامضاً.



وبالتزامن مع خبر منع الأردن للطائرة الإسرائيلية، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن نتنياهو أجل الزيارة المقررة بسبب مرض زوجته سارة.



وبحسب معلومات نقلتها وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر سياسية، فإن سبب الرفض الأردني جاء بعد أن ألغى ولي العهد الاردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني الزيارة التي كانت مقررة إلى الحرم القدسي.



وهذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها نتنياهو عن زيارة الإمارات، فيما يواصل منع أي وزير إسرائيلي من زيارة أبوظبي قبل أن يقوم هو شخصياً بهذه الزيارة.



وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم.



ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.



وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن سفره إلى الإمارات يتأخر بسبب عدم مصادقة الأردن على مسار الرحلة الجوية حتى الآن وسط تقديرات أن ذلك نابع من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي، بادعاء وجود خلافات على الترتيبات الأمنية.



وترقد سارة نتنياهو، منذ الساعات الأولى لفجر الخميس، في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس بعد أن نقلت إليه بسبب أوجاع في البطن.



وأخضعت سارة التي كانت برفقة زوجها إلى فحوصات طبية، حيث أتضح أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية وقرر الطاقم الطبي تسريرها لعدة أيام تحت الرقابة الطبية وإخضاعها للعلاج والجراحة.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بأن سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة، نقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم حيث سترقد بالمستشفى عدة أيام، وقد رافقها رئيس الحكومة نتنياهو خلال إجراء الفحوصات.



ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيام.



وفي سياق متصل اكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، ان الامارات وبعض الدول العربية التي وقعت مؤخراً اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، قد سارت ضمن ارادة الادارة الامريكية السابقة.



وقال عطايا : ان سير الدول المطبعة مع الارادة الامريكية كلها تصب في خدمة المشروع الصهيوني ومشروع نتنياهو في الانتخابات والمشروع الامريكي في المنطقة في محاولة للهيمنة عليها واستكمالاً لمشاريع الاستيلاء على مقدرات هذه الامة من خلال زرع قواعد جديدة متقدمة، ولاسيما ان التوجه والتحريض القائم في الدول المطبعة الذين يخدمون المشروع الامريكي، باعتبار ايران هي العدو وليس كيان الاحتلال الصهيوني.



واوضح عطايا، ان هدف المشروع الامريكي الصهيوني هو بناء تحالف امني باستخدام امكانيات الامارات والسعودية والتي سارت في هذا المشروع لمواجهة الجمهورية الاسلامية في ايران، ومحاولة لضرب الجيران فيما بينهم واستنزاف طاقات الدول العربية كي تكون سوقاً لاسلحتهم الحديثة والتي لا يحسن استخدامها اساسا هؤلاء العرب بل ينبغي ان تأتي قيادات وضباط ومسؤولين ومدربين امريكيين وصهاينة.



من جانبه، اكد المتابع للشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان هناك قراراً صهيونياً بان الدول المطبعة باتت تمارس دوراً في الانتخابات الداخلية للكنيست.



وقال حجازي: ان هناك قنوات صهيونية كشفت عن ذلك وكذلك بعض وسائل الاعلام التي نقلت عن مسؤولين خليجيين وسعوديين تحديداً انهم يرغبون بان يبقى بنيامين نتنياهو، حتى انه لديهم قلق في حال مغاردته منصب رئاسة الوزراء في كيان العدو نظراً للدور الذي يلعبه على مستوى ما يسمونهم مواجهة "التحدي الايراني"، وانه يؤدي دوراً اساسياً في داخل الادارة الامريكية وعلى مستوى العلاقات مع هذه الدول لتشكيل حلف واضح يمثل نوع من التصدي لهذا الدور على مستوى المنطقة، ويمثل قوة مؤثرة في داخل اروقة القرار في البيت الابيض من اجل التصويت دائماً على ما يسمى بالخطر الايراني ومنع اي انفتاح دولي بهذا الاتجاه نحو ايران او عودة الادارة الامريكية الى الاتفاق النووي الايراني.



واوضح حجازي، ان هناك تلاقيا ومصالح بين الدول المطبعة وبين نتنياهو التي تريد ان تقدم له الهدايا في هذا التوقيت الحساس قبيل انتخابات الكنيست من اجل اعادة انتخابه مرة اخرى، لافتاً الى ان هذا ما كان سيحصل عليه نتنياهو فيما لو تمت زيارته ابوظبي ولقائه بمحمد بن زايد والحديث ايضاً عن اللقاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تصب في خانة مصلحة نتنياهو الانتخابية.



وبين حجازي، الا ان هذه المسألة باتت تثير الكثير من الاسئلة لدى الصهاينة الذين يريدون التخلص من نتنياهو لما تركه من عبء كبير على السياسة العامة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.



بدوره، رأى الكاتب السياسي من عمان موفق محادين، ان السبب الرئيسي لالغاء بنيامين نتنياهو زيارته للامارات يكمن في ان الادارة الامريكية الجديدة تبحث عن رئيس جديد لحكومة العدو غير نتنياهو الذي يمثل السياسة الصهيونية التوسعية العدوانية السياسية بلا اقنعة.