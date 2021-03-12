أردوغان: لا يمكن الحديث عن انفصال بين الشعبين المصري والتركي

وقال أردوغان: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدا".



وأشار: "تعاوننا مع مصر، دبلوماسيًا واقتصاديًا، مستمر. لا توجد مشكلة هنا. ولا يمكن أن يجري أي حديث عن انفصال بين الشعبين المصري والتركي".



من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.



وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد "سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013"، بعد احتجاجات شعبية عارمة.