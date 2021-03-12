مستجدات الحراك اللبناني جراء تردي الأوضاع المعيشية

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت مزيداً من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت من أمام وزارة الداخلية حيث سلك المحتجون الطريق من مصرف لبنان في شارع الحمرا باتجاه مجلس النواب منددين بالأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية بينما رمى بعض المتظاهرين مفرقعات باتجاه ساحة المجلس.



ونفذ محتجون اعتصاماً في مدينة شتوره تخلله قطع للطريق الدولي لبعض الوقت وعمل بعض المتظاهرين على إقفال مداخل مصرف في المدينة وأجبروا الموظفين على المغادرة.



كما قطع محتجون العديد من طرقات المناطق اللبنانية بينما عمدت وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتحها.



وتاتي هذه التطورات في ظل الفشل بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وانتظار رد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على مبادرة الرئيس ميشال عون.



ولا يبدو أن هناك أمل شأن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بانتظار رد سعد الحريري على مبادرة رئيس الجمهورية التي واكبتها مبادرة جديدة لرئيس مجلس النواب تقضي بحكومة عشرينية لا تلحظ الثلث المعطل مع التفاهم على الحقائب السيادية بين بعبدا وبيت الوسط هذا في وقت سارع مجلس النواب لعقد جلسة عامة لاقرار عدد من مشاريع القوانيبن المتعلقة بالبنك الدولي بعد وصول الازمة الى مستوى غير مسبوق على كافة المستويات.



ولا تزال المساعي لتشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها فيما ادارت بعض الهيئات الشبابية والحزبية محركات الشارع بتظاهرة رفعت شعارات الاسراع بتشكيل حكومة و محاسبة الفاسدين ومساءلة حاكم مصرف لبنان والتنديد بالطبقة السياسية محملة اياهم مسؤلية التدهور في البلاد داعين الى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.



وفي هذا الصدد قال رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل بأن لو اتفق طرفي الأزمة السياسية في لبنان المتمثل بالرئيس اللبناني والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس المكلف وتيار المستقبل من جهة آخرى سيتم تشكيل الحكومة لكن هناك أسباب فعلية تتصل بإعتبارات آخرى تمنع حل هذه الأزمة.



وأوضح قنديل بأن هذه الإعتبارات تدفع كل طرف الى التطرف والعناد والتمسك بالمطالب يصعب ردم الفجوة بينهما التي يسعى كل واحد منهما لتكريس معادلة تظهر أمام جمهوره بأنه خرج منتصراً لأن بهذه المعادلة لا يوجد الا المنتصر والمهزوم.



وأكد قنديل على أن بأي صيغة تسوية بحكم موازين القوى وطبيعة لبنان يجب ان تظهر لا غالب ولا مغلوب ومن جانب آخر وضع الرئيس المكلف سعد الحريري والتيار الوطني الحر لا يتحمل وضع لا غالب ولا مغلوب لأن بالأصل في قضايا المختلف عليها تبدو تافهة بالنسبة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية وخطر الإنهيار ومطالب الناس.



وأضاف قنديل بأن في فترة ما بعد احتجاجات 17 تشرين كل طرف من طرفي الصراع شعر بأنه خسر جزء من جمهوره وهناك محاولة لدفعه لخسارة المزيد حيث شعر الحريري بأن شقيقه بهاء يتقدم عليه بتمويل سعودي كما أن التيار الوطني الحر لاحظ استهداف السعودية له عبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهذا الأمر ادى الى شد العصب الطائفي من قبل الطرفين ليتقدم على أي شيء آخر.



المشهد اللبناني يترنح على وقع استفحال ازمته بعد قرع العديد من الوزراء المعنيين جرس الإنذار سيما ما يتعلق بالوزارات الخدماتية التي باتت عاجزة عن تامين ما يلزم بفعل انعدام الموازانات والتمويل خاصة قطاع الصحة والكهرباء ما يضع مجددا المواطنيين امام اعباء جديدة تطال ارزاقهم ومعيشتهم بفعل تفلت الاسعار وانهيار عملتهم الوطنية.