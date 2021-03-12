الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة شكر إلى السيد السيستاني

اسلام تايمز (فلسطين) - بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، يشكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية و ما طرحه في لقائه مع البابا فرنسيس الاول.