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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 22:59
الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة شكر إلى السيد السيستاني
وإليكم صورة رسالة
محمود عباس
إلى آيةالله السيد علي السيستاني:
مصدر :
وكالات
رقم :
921191
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