الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آذار 2021 ساعة 08:54

أميركا تمدد تعليق برامج المساعدات الأمنية لإثيوبيا

أميركا تمدد تعليق برامج المساعدات الأمنية لإثيوبيا
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إنه "في حين قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا".

وأضاف: "نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررنا تمديد تعليق المساعدة عبر البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي، الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين إلى المساعدة لمواجهة أزمة تيغراي شمالي إثيوبيا، مدينا الفظائع التي تشير التقارير إلى ارتكابها هناك.

وأشار في بيان عنه إلى "خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع أزمة إنسانية آخذة في التفاقم".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن "تصريحات الولايات المتحدة بشأن الشؤون الداخلية لإثيوبيا مؤسفة".

وأضافت: "يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور هي مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها كدولة ذات سيادة، مسؤولة عن نشر الأجهزة والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أراضيها".
مصدر : وكالات
رقم : 921227
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
12 آذار 2021
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران