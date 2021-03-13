محافظ البنك المركزي الإيراني يشيد بالنمو الاقتصادي الإيجابي

وكتب همتي في حسابه الرسمي "إنه تم تسجيل نمو إيجابي بنسبة 3.9٪ مع النفط و 2.9٪ بدون نفط خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مضيفًا "أن الاقتصاد الإيراني حقق نموًا إيجابيًا في موسمين متتاليين".



وفي وقت سابق، قال همتي إن العملة الأجنبية يتم توفيرها من الموارد المالية للبنك المركزي الإيراني بعيدًا عن الأصول المجمدة في مصارف الدول الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018.



وردًا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال همتي إن بلينكين قد اعترض على الإفراج عن الأصول الإيرانية من كوريا الجنوبية حتى تعود إيران إلى الاتفاق النووي، مبيناً "إنه كان من الواضح منذ البداية أن الحكومة الكورية ليس لديها عزم مستقل على سداد متأخراتها لإيران".