الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا





وقدم رئيس الجمهورية اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا شكره للكوادر الصحية والقوات المسلحة والتعبئة والامن العام وكذلك وزير الصحةو العلاج و التعليم الطبي للمساعي التي بذلوها على مدار الساعة منذ تفشي جائحة كورونا في البلاد.



وتعلیقا على المساعي التي بذلها مختلف المراكز في ايران بما فيها الشركات القائمة على المعرفة، قال الرئيس روحاني ان هذه الشركات ساهمت في انتاج الادوية والاجهزة الطبية والكمامات مما اصبحنا بغنى عن استيرادها من الخارج خاصة لا يمكننا استيرادها بسبب الظروف التي فرضت علينا.



واضاف ان العلماء الايرانيين قدموا الكثير في كافة المجالات حيث تمكنوا من عرض مقالات و دراسات قيمة للعالم منذ تفشي فيروس كورونا.