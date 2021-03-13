أمريكا تتخذ موقفا تصعيديا جديدا تجاه انقلاب ميانمار

وقال مايوركس في بيان: "بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب بورما (ميانمار) من أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد".



وأضاف "بعد دراسة متأنية لهذا الوضع المحزن، وضعت بورما على قائمة الحماية المؤقتة حتى يتمكن مواطنيها من البقاء مؤقتا في الولايات المتحدة".



ويعد القرار تصعيدا في الموقف الأمريكي الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع شباط/ فبراير الماضي، وممارسات قادة الجيش هناك.



وتسمح حالة الحماية المؤقتة للمواطنين التي تعتبر بلدانهم الأصلية غير آمنة، بالإقامة والعمل في امريكا.