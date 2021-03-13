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السبت 13 آذار 2021 ساعة 13:07

وقفات احتجاجية في الحديدة تنديدا بجرائم العدوان على اليمن

وقفات احتجاجية في الحديدة تنديدا بجرائم العدوان على اليمن
وندد المشاركون في الوقفات، باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يٌعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والقيم والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وأكدوا أن جرائم وحصار العدوان الأمريكي السعودي لن تثني الشعب اليمني عن الصمود في مواجهة العدوان وتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر.

وأشاد بالانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خاصة جبهة تحرير مأرب، والعمليات النوعية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي.

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووقوفهما موقف المتفرج إزاء جرائم العدوان ومنها احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح أممية.

وأكدت استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد، ومواصلة معركة التحرر حتى تحقيق الانتصار على قوى العدوان ومرتزقته وتطهير كل شبر من أرض اليمن.

وحمّلت البيانات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحالف العدوان والمنظمات الدولية مسئولية تداعيات منع دخول المشتقات النفطية على القطاعات الحيوية والخدمية والذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
رقم : 921281
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المراسلة معصومة فروزان
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