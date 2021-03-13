الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آذار 2021 ساعة 13:09

قرار بتسوية أوضاع السوريين في لبنان..تعرف على المستثنين!

قرار بتسوية أوضاع السوريين في لبنان..تعرف على المستثنين!
وذكر القرار إنه يحق لأصحاب العلاقة تقديم طلبات تسوية أوضاعهم اعتبارًا من 15 آذار/مارس الحالي، وحتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكذلك يحق لمن حصل سابقاً على إقامة عمل أو شخصية، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء تسوى أوضاعهم في المراكز الإقليمية أو مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية.

وأضاف أن ذلك بعد ضم المستندات المطلوبة إلى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل) دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.

وأوضح أنه يحق تقديم طلب للذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا.
كما تسوى أوضاع من دخل بصورة شرعية وفق مذكرة الخدمة المستند، من غير فئة تعهد مسؤولية، وخالفوا نظام الإقامة.

وبين الأمن العام اللبناني أن هؤلاء يحصلون على إقامة لدى المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية.

وتقبل طلبات الذين منحوا مهلة لاستخراج إجازة عمل (فئة ثانية، ثالثة، تتوافق وطبيعه عمله) دون أن يتمكنوا منها ويرغبون بالحصول على إقامة.

ونوه إلى أن هؤلاء تقبل طلباتهم لدى المراكز الإقليمية لاستخراج إقامة عمل حصرًا ويرفع الطلب إلى مديرية الأمن العام للقرار.

وذكر القرار ان المستثنين من التسوية هم بحقهم تدابير عدلية كما أعلن الأمن العام رفضه تقبل طلبات تسوية الأوضاع من دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد تاريخ 15 آذار/مارس 2021.
مصدر : وكالات
رقم : 921282
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
13 آذار 2021
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
13 آذار 2021
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
13 آذار 2021
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
12 آذار 2021
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات