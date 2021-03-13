الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آذار 2021 ساعة 14:01

مصادر صهيونية: العلاقات مع الأردن وصلت إلى نقطة الغليان!

مصادر صهيونية: العلاقات مع الأردن وصلت إلى نقطة الغليان!
وأضافت غيلي كوهين في مقالها، أنه "قبل 12 يوما من الانتخابات الإسرائيلية، عادة ما يكون الوقت مناسبا لنزهة خارجية لكسب المزيد من الأصوات، وما كان تحت الرادار، فجأة بات مكشوفا، وهذه الرحلة السرية المقررة إلى الإمارات، وجدت طريقها إلى العناوين الرئيسية، لكن الخطوة الأخيرة كانت غير عادية حقا، وتمثلت بأزمة متفاقمة مع الأردن".

وأكدت أن "الخبر الحكومي الإسرائيلي خرج بصيغة أن الأردنيين لا يسمحون لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإقلاع إلى الإمارات، والتحليق فوق أراضيهم، كي يدفعوه ثمن عدم إتمام زيارة الأمير الأردني حسين بن عبد الله للحرم القدسي، التي ألغيت في اليوم التالي، رغم أن أدق التفاصيل كانت منسقة: من يرافقه في الحرم، كيف يؤمن موكبه، الشرطة نشرت نقاط تفتيش استعدادا لاستقبال الأمير في القدس".

وأشارت إلى أن "المسألة الأكثر إثارة للحيرة، تمثلت بالخلافات حول الوفد الأمني المرافق للأمير الأردني، حيث يقوم الرجال الأردنيون بتحويل مسارهم الرسمي في "إسرائيل"، مع أنه لو قدمت تل أبيب بعض التنازلات، لأمكنها ذلك، وعندما تكون هناك خلافات، يمكنك المجادلة بشأنها، ومنع حدوث انفجار هائل بين تل أبيب وعمان، لكن الحقيقة أن العلاقات مع الأردن وصلت إلى نقطة الغليان منذ وقت طويل".

وأوضحت أن "أحداث البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي في تموز/يوليو 2017، بلغت ذروتها بإطلاق النار على حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمان، وما زالت تترك آثارها حتى هذه اللحظة، لاسيما عناق نتنياهو لمن أطلقوا النار، وقتلوا مدنيين أردنيين، واعتبرته السلطات الأردنية سلوكا لا يجب فعله، رغم اعتذار إسرائيل، ودفعها تعويضات، لكن هذه ليست فقط الأضرار التي لحقت بعلاقاتهما".

وأضافت أن "إشارة أخرى للأزمة بين البلدين أتت بعد حوالي عام، في إعلان الأردن في أكتوبر 2018، أنها لا تمدد شرط عقد إيجار المناطق الحدودية بينهما، وأثبتت 25 سنة من السلام أنه لا يزال هناك شيء للعمل عليه في العلاقات، وبناء على الطلب، فقد عادت هذه الجيوب للسيطرة الأردنية الكاملة".

ونقل عن وزير الحرب بيني غانتس خلال لقائه في مؤتمر رؤساء المستوطنات الإقليمية، أن "التدهور في العلاقات مع الأردن فشل لحكومة نتنياهو طوال 15 عاما، الخلاف الاستراتيجي في العلاقات بين "إسرائيل" والأردن، على وجه التحديد بسبب نتنياهو، كبير جدا، لدرجة أننا دفعنا ثمن "حساء" لم يكن علينا دفع ثمنه".

وأكدت أن "العقوبة الأردنية على هذه الخطوة غير مسبوقة، فالدولة التي أبرمنا معها اتفاقية سلام منذ 1994 لم توافق على مسار رحلة نتنياهو، والطائرة التي كان من المفترض أن تقله إلى وجهتها، مرسلة على وجه التحديد من أبو ظبي، وتنتظر في عمان، والأردنيون، كما يقال في إسرائيل، لم يسمحوا له بالإقلاع، وفقط بعد الظهر، بعد النشر الإسرائيلي، حصل على الموافقة التي طال انتظارها".

وأشارت إلى أن "الطائرة التي أرسلها محمد بن زايد عادت بالفعل خطواتها إلى الإمارات، وتم تأجيل اجتماع نتنياهو معه إلى موعد آخر، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية مع الأردن، رغم أن التنسيق الأمني رائع، لكن بخلاف ذلك، لم يحدث شيء حقا، فما العجب أن الانتقام الأردني لم ينتظر حتى يومنا هذا!".

وختمت أنه "من المحتمل أن تنتظر رحلة نتنياهو لأبو ظبي بعد الانتخابات، حتى بعد إرسال رئيس الموساد يوسي كوهين لإقناع الإمارات باستقباله الآن، لكنها دخان أبيض للأزمة الحقيقية والقائمة بين إسرائيل والأردن، ولذلك ربما يجب إرسال كوهين، رجل المهمات الخاصة لنتنياهو، لمكان آخر يحتاج للتدخل الإسرائيلي، خاصة إلى الأردن، لأن كل ما تبقى الآن هو صنع السلام مع بلد نعيش معه سلاما منذ أكثر من 26 عاما".
مصدر : وكالات
رقم : 921293
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
13 آذار 2021
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
13 آذار 2021
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
13 آذار 2021
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
12 آذار 2021
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات