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السبت 13 آذار 2021 ساعة 14:04

هذه حقيقة نقل الرئيس السوري إلى روسيا للعلاج من كورونا

هذه حقيقة نقل الرئيس السوري إلى روسيا للعلاج من كورونا
ونفى حداد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، جميع الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا، والتي تفيد بنقل الرئيس الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحداد يوم امس الجمعة : "هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، الرئيس بشار الأسد موجود في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية، يوم الاثنين، عن إجراء الأسد وعقيلته فحص (PCR)، والذي أظهر نتيجة إيجابية.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وعبر البيان عن تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، مهيبين بجميع السوريين الاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان، كما وجها التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به.
رقم : 921297
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المراسلة معصومة فروزان
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