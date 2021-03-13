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السبت 13 آذار 2021 ساعة 14:06
منتدى حوار طهران يعقد الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية
انعقاد المنتدى الثاني لحوار طهران يوم الثلاثاء من قبل مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة عبر الاجواء الافتراضية.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
921298
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