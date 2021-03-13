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السبت 13 آذار 2021 ساعة 14:28

دعوات للاحتجاج.. "نتنياهو" يعلن نيته اقتحام "مسافر يطا"

دعوات للاحتجاج.. "نتنياهو" يعلن نيته اقتحام "مسافر يطا"
وقال مكتب "نتنياهو": إنه يعتزم زيارة قرية سوسيا جنوب شرق الخليل، عصر الأحد، للمشاركة في افتتاح موقع أثرى يتبع لإحدى المستوطنات هناك.

ودعا تجمع "شباب ضد الاستيطان" المواطنين والجهات المسؤولة للحضور في "سوسيا" والوقوف إلى جانب سكانها؛ خوفًا من هجمات المستوطنين، واحتجاجًا على محاولات تهويد المنطقة.

وتتعرض قرية سوسيا لحملة تهجير منذ سنوات طويلة، زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة؛ إذ شملت هدم منازل ومنشآت واعتقالات وإرهاب المزارعين.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب".

اعتداء جديد على عدد من الفلسطينيين جنوب الخليل

هذا وقالت مصادر محلية وحقوقية إن ما يزيد على 40 مستوطناً هاجموا بالحجارة وبآلات حادة سيارة المواطن سعيد عوض خلال عمله في أرضه جنوب الخليل.

وأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم السبت بجروح من بينهم مواطن وزوجته إضافة إلى إصابة عدد من أطفاله من جراء اعتداء المستوطنين عليهم .

وذكرت مصادر محلية وحقوقية أن ما يزيد على 40 مستوطناً هاجموا بالحجارة وبآلات حادة سيارة المواطن سعيد عوض خلال عمله في أرضه في منطقة شعب البطم جنوب الخليل وقد هاجمه عشرات المستوطنين من مستوطنة " متسلي يائير".
مصدر : وكالات
رقم : 921307
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المراسلة معصومة فروزان
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