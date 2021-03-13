الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آذار 2021 ساعة 16:39

سوريا.. عودة الحياة من جديد لبلدة الزربة بريف حلب

سوريا.. عودة الحياة من جديد لبلدة الزربة بريف حلب
كاميرا سانا رافقت الفلاحين إلى حقولهم حيث رصدت عمل الفلاح عامر الحسين وهو يقوم بتحويل المياه من قناة الري إلى أرضه ليرويها حيث أوضح لمراسل سانا أنه عاد إلى أرضه بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته ليقوم بزراعة هكتارين من القمح وهكتار من الفول.

الفلاح محمد العلي الحسين بين بدوره أنه عانى كثيراً من الإرهاب الذي هجره عن بلدته وأرضه واليوم يشعر بالأمان حيث عمل على إعادة بناء منزله الذي تضرر وزراعة أرضه داعياً كل من تهجر عن بلدته للعودة إليها والعمل بها.

وفي حقل آخر كانت معاول الفلاحين تتسارع لاقتلاع الأعشاب الضارة وتهيئة الأرض للزراعة والإنتاج حيث عبرت إحدى العاملات عن فرحتها بعودتها لبلدتها الزربة التي غابت عنها سنوات وهي اليوم تعمل بتعشيب موسم الفول استعداداً لجني المحصول قريباً.

وضمن بلدة الزربة تتسارع حركة البناء فيها من ترميم للمنازل والمباني والمنشآت الخدمية وإعادة بناء ما خربه الإرهاب ومنها مخبز الزربة الآلي حيث أوضح العامل محمد حمشو أنه يعمل ضمن ورشة بناء لترميم وتوسيع المخبز من خلال رصف الحجر وإقامة أعمدة إنشائية جديدة لإعادة تشغيل المخبز من جديد.

وفي مدرسة الزربة للتعليم الأساسي تحدثت المعلمة نسرين زكور أنها عادت للتعليم في المدرسة بعد افتتاحها وعودة الأمن والأمان للمنطقة ورجوع الأهالي حيث لمست تجاوباً كبيراً منهم لإرسال أطفالهم إلى المدارس ومتابعة تحصيلهم العلمي من خلال تزايد عدد الطلاب العائدين للمدرسة يوماً بعد يوم.

المعلمة منال كورد بينت أنه يتم تكثيف الدروس لتعويض الطلاب ما فاتهم خلال الحرب فيما عبر كل من محمد وعبد الله وصفاء من تلاميذ مدرسة الزربة عن فرحهم بالعودة إلى مدرستهم والجلوس على مقاعد الدراسة من جديد ليتابعوا تعليمهم.

وفي ساحة البلدة أشار اسماعيل نحلاوي عضو مجلس البلدة إلى الخدمات التي يتم تقديمها في مركز الناحية وأمانة السجل المدني والبريد والسورية للتجارة مع الاستمرار بتنفيذ مشاريع جديدة للبنى التحتية.

رئيس مجلس بلدة الزربة عبدالحميد الرجب أوضح أنه منذ تحرير البلدة على أيدي أبطال الجيش العربي السوري انطلق الفريق الخدمي للعمل بالتعاون مع المجتمع الأهلي لفتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتجهيز شبكات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات ووضع بعضها بالخدمة إضافة للعمل على إعادة ترميم

مبنى السجل المدني والمخبز الآلي والتحضير لتنفيذ مشروع تزفيت طرقات البلدة خلال المرحلة القادة منوهاً باستمرار عودة الأهالي وبشكل تدريجي لمنازلهم وحقولهم والعمل بها من جديد.
رقم : 921332
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
13 آذار 2021
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
13 آذار 2021
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
13 آذار 2021
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
12 آذار 2021
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات