اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة "مشرية" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.