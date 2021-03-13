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السبت 13 آذار 2021 ساعة 19:28
4 جرحى في سقوط مروحية للاحتلال الاسرائيلي
وأضافت الشرطة أنها تحقق في أسباب الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "جوريزاليم بوست".
مصدر :
وكالات
رقم :
921361
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