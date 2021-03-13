4 جرحى في سقوط مروحية للاحتلال الاسرائيلي

اسلام تايمز (فلسطين) - قالت الشرطة الإسرائيلية، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، في حادث سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من روش بينا، شمال فلسطين المحتلة .