ايران.. زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد الى 500 مليون طن سنويا

وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين لدى منظمات الموانئ الايرانية اليوم السبت، لفت اسلامي الى ان المستثمرين من اصحاب القطاع الخاص في ايران ادركوا مدى الاهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تحظى بها موانئ البلاد؛ وعليه فقد ساهموا عبر استثماراتهم الفاعلة في تعزيز البنى التحتية والانشائية وبالتالي رفع حجم الصادرات هناك.



واكد، ان وزارة الطرق وضعت على سلم مشاريعها التنموية التي دخلت حيز التنفيذ حاليا، انشاء موانئ جديدة في سواحل مكران (جنوب).



وقال وزير الطرق : اننا حددنا اهدافنا التنموية على اساس خطة خمسية عاجلة للنهوض بمستوى الطاقات الاستيعابية لدى موانئ البلاد من 285 مليون طن الى 500 مليون طن سنويا.