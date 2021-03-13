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السبت 13 آذار 2021 ساعة 19:36

بوتين يكشف عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قراره بشأن القرم

بوتين يكشف عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قراره بشأن القرم
وبثت قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم السبت، مقطعا من فيلم الصحفي أندريه كوندراشوف "القرم.. الطريق إلى الوطن"، يقول بوتين فيه: "عندما كنا نتحرك في القرم باتساق وبقدر كاف من الشدة، كنت أنطلق من احتمال وقوع أحداث مأساوية (هناك) على غرار تلك التي تشاهدها في دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) اليوم. ولمنع تحقق هذا السيناريو بالذات اضطررنا إلى اتخاذ خطوات معينة لضمان تعبير سكان القرم عن إرادتهم بحرية".

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر العام 1991، باتت شبه جزيرة القرم (التي جرى تحويلها من جمهورية روسيا السوفيتية إلى شقيقتها الأوكرانية عام 1954) تحت سيادة كييف.

وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس 2014 بناء على نتائج الاستفتاء الذي تم إجراؤه بعد الانقلاب في أوكرانيا والذي صوت فيه أكثر من 95% من سكان شبه الجزيرة لصالح "إعادة الوحدة مع روسيا".

وتعتبر أوكرانيا القرم جزءا من أراضيها "يخضع لاحتلال مؤقت"، فيما تتهم الدول الغربية روسيا بـ "ضم" شبه الجزيرة بطريقة غير شرعية.

وأعلنت موسكو مرارا أن سكان القرم اتخذوا قرارهم عبر إجراء ديمقراطي بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان الرئيس الروسي أعلن سابقا أن حسم مسألة القرم لا رجعة عنه.
مصدر : وكالات
رقم : 921366
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المراسلة معصومة فروزان
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