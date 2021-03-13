اليمن نحو كارثة انسانية جديدة

وقد اعتبرت شركة النفط اليمنية أن احتجاز السفن وخلو الخزانات من النفط ومشتقاتِه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.



وفي هذا الصدد أكدت شركة النفط اليمنية أن إجمالي غرامات التأخير بسبب احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية بلغت خلال العام الجاري، ٣٤ مليون و٥٠٠ ألف دولار ما يعادل ٢١ مليار ريال.



وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو الشركة اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار "أمريكا تحتجز سفن النفط "، أنه رغم نداءات الاستغاثة والطلبات المتكررة بضرورة الإفراج عن سفن الوقود إلا أنه لم يسمح بدخول لترا واحد من المشتقات النفطية خلال العام ٢٠٢١م.



وطالب الأضرعي الأمم المتحدة بضرورة القيام بمعايرة المبادرات الإنسانية لكافة العاملين لديها وفي مكاتبها ومكاتب الشؤون الإنسانية في اليمن .. مبينا أن أولئك الذين يتغنون بمجاعة وكارثة إنسانية في الجمهورية اليمنية ويتجاهلون الحصار وأعمال القرصنة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



وأشار إلى أن ٢٦ مليون يمني حياتهم أصبحت مهددة نتيجة أعمال القرصنة على سفن الوقود واستمرار احتجازها رغم حصولها على تصاريح أممية.



ولفت إلى معاناة الشعب اليمني والأضرار النفسية التي يتعرض لها نتيجة انهيار القدرات التشغيلية لكافة القطاعات الخدمية بسبب انعدام الوقود.



وفي الوقفة الاحتجاجية استنكر بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، الصمت الدولي والأمم المتحدة إزاء القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.



وحذر البيان من تداعيات كارثة إنسانية نتيجة توقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية جراء انعدام الوقود .



ودعا الأحرار في العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والضغط على الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها مستقبلا وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.



كما طالب البيان بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى.



وفي سياق متصل تفاعل مغردون يمنيون مع تقارير دولية تحذر من أسوأ كارثة انسانية في اليمن بسبب انخفاض مستوى الوقود في المناطق اليمنية المحاصرة، إلى الصّفر.



واشار المغردون الى جرائم السعودية وامريكا بحق الشعب اليمني، مؤكدين أن سفن الوقود ممنوعة من الوصول الى ميناء الحديدة حيث لم يدخل اي لتر من الوقود منذ شهرين.



وقال النشطاء إن مهمة المنظمات الدولية تقتصر على رصد المجاعات فقط، مؤكدين أن حجز سفن الوقود هو سبب المجاعة المتوقعة في اليمن.



واشار بعض النشطاء الى تصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي حيث حذر من انه "إذا لم نحصل على المال والوقود لليمن "فربما نشهد أسوأ مجاعة عرفتها في حياتي".



وحذر بعض النشطاء أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض حيث 16 مليون شخص في حالة طوارئ و5 ملايين يوشكون على السقوط في براثن المجاعة.



وقال بعض المغردين إن تقرير الأمم المتحدة يشير الى أن كارثة الحرب الغير عادلة على اليمن هي أسوأ كارثة إنسانية في العالم أودى بحياة 110 آلاف شخص و5 ملايين شخص باتوا على عتبة المجاعة و50 ألف يمني يعانون من الجوع لدرجة الموت ولندن وواشنطن متورّطتان في هذه الحرب وعليهم الانسحاب فورا منها.



كما اشار بعض النشطاء الى تقرير شبكة سي ان ان الامريكية بشأن الاوضاع المناطق المأساوية، مؤكدين أنها اعترفت بان الحصار السعودي فاقم المجاعة في اليمن.



وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة عن انخفاض مستوى الوقود في المناطق اليمنية المحاصرة، إلى «الصّفر»، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها الوقود إلى هذا المستوى، منذ بداية الحرب السعودية على اليمن، وإطباقها الحصار عليه. ولفت دوجاريك إلى عدم سماح السعودية وتحالفها باستيراد الوقود التجاري عبر ميناء الحديدة، الذي كان أكثر من نصف واردات الوقود التجاري في السنوات الأخيرة يأتي عبره.



وأوضح دوجاريك أن أزمة الوقود أدت إلى «ارتفاع أسعار الوقود بنحو ثلاث مرات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع الأخرى، مما يعقد الاحتياجات الإنسانية». وأشار دوجاريك إلى حاجة «20.7 ملايين شخص (...) إلى مساعدات إنسانية والكثير منهم على شفا المجاعة». وقال: «هؤلاء الناس هم الذين يدفعون الثمن الأعلى في هذه الحرب».