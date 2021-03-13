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السبت 13 آذار 2021 ساعة 20:18

أرامكو تعلن ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود بالسعودية

أرامكو تعلن ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود بالسعودية
وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل "أرامكو"، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من 11 مارس/آذار الجاري.

وشهدت أسعار شهر مارس/آذار، ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في فبراير/شباط الماضي.

ووفق الشركة، فقد بلغ سعر لتر (بنزين 91) 1.90 ريال سعودي (أي 0.51 دولار لكل لتر)، بدلاً من 1.81 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/ شباط، و1.62 ريال، في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما بلغ سعر لتر (بنزين 95) 2.04 ريال سعودي (أي 0.54 دولار لكل لتر)، بدلاً من 1.94 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/شباط، و1.75 ريال في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشددت وزارة التجارة على ضرورة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من الشركة، مؤكدة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة.

وتقوم "أرامكو"، بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم "أرامكو" بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وتبعاً لزيادة الأسعار والإعلان عنها مسبقاً فقد هرع المواطنون والمقيمون الى محطات الوقود للتزودقبل ارتفاع اسعاره مما تسبب بزحمة سير عند اغلب محطات الوقود في المملكة.

وأعرب الكثيرون عن استيائهم من زيادة أسعار المحروقات الذي تزامن مع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية ضمن سياسة خاطئة لا تراعي دخل المواطن الذي لا يكفي حاجته اصلاً.
مصدر : وكالات
رقم : 921377
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المراسلة معصومة فروزان
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