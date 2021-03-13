61 وفاة و4144 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

اسلام تايمز (الاردن) - سُجلت في الأردن، السبت، 61 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و4144 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 469 ألفا، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.