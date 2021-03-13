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السبت 13 آذار 2021 ساعة 21:08

دعوة اممية رسمية لسحب القوات الاجنبية من ليبيا

دعوة اممية رسمية لسحب القوات الاجنبية من ليبيا
دعوة اممية رسمية لسحب القوات الاجنبية من ليبيا دون مزيد من التأخير. ورحب مجلس الامن الدولي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد. وطالب جميع أطراف النزاع بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

واشار اعلان مجلس الامن إلى مطالبة جميع الدول الى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. لافتا الى انه يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في المجتمع، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا. الأمم المتحدة دعت ايضا جميع الأطراف الليبية إلى ضمان تسليم سلس للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث يعتبر هذا البيان داعم كبير لحكومته.

مجلس الامن الدولي شدد على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار. وطالب الحكومة المؤقتة باتخاذ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة.

بحسب الأمم المتحدة، فانه لا يزال في البلاد نحو عشرين الف جندي ومرتزقة وذلك لنهاية عام الفين وعشرين، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهم.

وابرز جنسيات المقاتلين الاجانب هي تركية وروسية، بالاضافة الى مرتزقة من المسلحين السوريين والتشاديين والسودانيين. وبحسب مراقببن فان الحكومة الانتقالية هي امام معضلة حقيقية في اخراج القوات الاجنبية من البلاد، مثل التركية التي كانت داعمة اساسية لرئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، وشكلت نقطة تحول في منع قوات الجنرال خليفة حفتر من الدخول الى العاصمة طرابلس، وبالتالي محاولة اخراجها ستوقع الحكومة الحالية بازمة سياسية مع انقرة خصوصا وان هذه القوات وجودها بحسب خبراء هدفه اكثر من عسكري، خصوصا بعد الاتفاقيات بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب في البحر الابيض المتوسط.
مصدر : وكالات
رقم : 921384
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المراسلة معصومة فروزان
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