جرحى بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

وذكر مراسل سانا أن “لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في قرية كفر هود بريف حماة ما تسبب بإصابة ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى”.



واستشهد الأحد الفائت 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في ريف السلمية بريف حماة الشرقي.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.