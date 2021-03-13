لبنان: المتظاهرون يعودون إلى ساحة الشهداء وينصبون الخيم

و نصب المتظاهرون خيمة بلاستيكية صغيرة في ساحة الشهداء للمرة الأولى منذ إزالة الخيام من الساحة عقب تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020.



وخلال نصب الخيمة، أطلق المتظاهرون شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، كما حمّلوها مسؤوليّة تردّي الأوضاع المعيشيّة.



وشارك المئات في مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء وصولاً إلى مجلس النواب (البرلمان)، وسط بيروت وقرب ساحة الشهداء.



في السياق، أغلق عدد من المحتجين في منطقة الناعمة، جنوب العاصمة، الطريق السريع الواصل إلى بيروت بالحجارة، احتجاجاً على الغلاء وتردي الوضع المعيشي، وفق شهود عيان.



ومنذ فترة، يشهد لبنان احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر الصرف، إذ تخطى الدولار الواحد 12 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 ليرات رسمياً.



ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب الماضي.



وفي السياق ذاته، شارك العشرات من ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفة بمحيط مقرّ الأمم المتحدة، في منطقة اليرزة شرقي بيروت، احتجاجاً على التأخر في تحقيقات الانفجار.



وأكد ذوو ضحايا انفجار المرفأ، في بيانٍ، أنّهم "سيتابعون القضيّة للوصول إلى الحقيقة والعدالة".



وتسبب هذا الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية، ولم تعلن بعد النتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بالمتسبب في انفجار المرفأ.