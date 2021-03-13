الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آذار 2021 ساعة 22:00
دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري:

القائد العام للحرس الثوري ليس لديه أية صفحات في الفضاء الإفتراضي

القائد العام للحرس الثوري ليس لديه أية صفحات في الفضاء الإفتراضي
وفي أعقاب نشر بعض الأخبار والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والزعم بأنها منشورة على صفحة منسوبة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، نفت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها نسب هذه الصفحة اليه وصرحت، "كما أعلن سابقا، ليس لدى الحرس الثوري الإيراني وقائده العام قنوات أو صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والصفحات المنسوبة إلى القائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي على تويتر أو الشبكات الاجتماعية الأخرى مزورة".

وشدد البيان على أنه من المتوقع أن يمتنع الإعلاميون ومستخدمو الفضاء الإلكتروني عن الالتفات إلى الأخبار والمحتوى المزيف المنشور في بعض القنوات المنسوبة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، مجددا تأكيده بأن "أي تعبير رسمي عن مواقف وآراء وتعليقات القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي متاح فقط من خلال موقع أخبار الحرس الثوري الإيراني على عنوان www.sepahnews.com.
رقم : 921392
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
13 آذار 2021
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
13 آذار 2021
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
13 آذار 2021
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
12 آذار 2021
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
12 آذار 2021
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
12 آذار 2021
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات
12 آذار 2021
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
12 آذار 2021
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
11 آذار 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
صنعاء... منظومات جديدة من الصواريخ والمُسيّرات