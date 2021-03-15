ايران‭ ‬تدرس‭ ‬‬الغاء‭ ‬متبادل للتأشيرة‭ ‬مع‭ ‬العراق

وقال المجلس بأن "وزارة الخارجية قدمت مقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق إلى المجلس للمصادقة عليه بالنظر إلى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".



وتابع: "أدرج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه".



وأشار المكتب إلى أن المقترح يشمل حملة الجوازات العادية بشرط المعاملة بالمثل من قبل البلدين.



وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، الأحد إيقاف كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع بدءًا من اليوم بسبب تفشي النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخرًا.